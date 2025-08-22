menu
Para pemain Thailand saat meladeni China menjelang Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025. Foto: Thailand Volleyball Asociation

jpnn.com - BANGKOK - Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025 di Thailand bergulir mulai hari ini, Jumat 22 Agustus hingga 7 September.

Women's Volleyball World Championship 2025 yang digelar di Bangkok, Nakhon Ratchasima, Phuket, dan Chiang Mai ini menandakan dimulainya format baru, yakni diikuti 32 peserta, sebelumnya hanya 24 negara.

Sebanyak 32 kontestan dibagi menjadi delapan grup.

Hanya dua tim terbaik di masing-masing grup yang berhak lulus ke 16 Besar.

Grup Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025
A: Thailand, Belanda, Swedia, Mesir
B: Italia, Belgia, Kuba, Slovakia
C: Brasil, Puerto Riko, Prancis, Yunani
D: Amerika Serikat, Ceko, Argentina, Slovenia
E: Turki, Kanada, Bulgaria, Kanada
F: China, Republik Dominika, Kolombia, Meksiko
G: Polandia, Jerman, Kenya, Vietnam
H: Jepang, Serbia, Ukraina, Kamerun

Tuan rumah Thailand akan memulai perjuangan di Grup A dengan melawan Mesir malam nanti.

Pelatih Kiattipong Radchatagriengkai membawa seluruh pemain terbaik di Thailand saat ini.

Nama-nama seperti Ajcharaporn Kongyot, Chatchu-on Moksri, Pimpichaya Kokram, Thatdao Nuekjang, Pornpun Guedpard, dan libero Piyanut Pannoy masih menghiasi tim, ditambah para pemain-pemain muda yang juga sedang bersinar, seperti Warisara Seetaloed.

Tuan rumah Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025 Thailand akan menghadapi Mesir malam nanti.

