Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025: Italia, Brasil, dan Thailand Menang
jpnn.com - BANGKOK - Tak ada kejutan di hari pertama penyisihan grup Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025 di Thailand.
Tim unggulan seperti Italia, Brasil, Amerika Serikat, dan Thailand memetik kemenangan dengan cukup mudah.
Tuan rumah yang berada di Grup A dan bermain di Bangkok pada Jumat malam, mengalahkan Mesir 3-1.
Kemenangan itu sangat penting lantaran pada matchday kedua, Thailand akan menghadapi Swedia yang di atas kertas lebih baik dari Mesir.
Swedia sendiri pada matchday pertama Jumat sore kalah 2-3 dari Belanda.
"Kami senang bisa memenangi pertandingan pertama di grup. Terima kasih buat fan yang dengan luar biasa mendukung kami," kata outiside hitter Thailand Chatchu on Moksri kepada VBTV seusai laga.
"Seharusnya kami bisa lebih baik dari ini (3-1 vs Mesir), saya tidak tahu kenapa, mungkin grogi. Tim pelatih pasti punya evaluasi untuk pertandingan berikutnya," imbuhnya. (vw/jpnn)
Hasil Penyisihan Grup Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025 Jumat (22/8)
Kemenangan di matchday pertama Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025 itu sangat penting buat Thailand, karena..
