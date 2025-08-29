menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » All Sport » Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025: Petahana Tumbang, Belanda Masuk 8 Besar

Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025: Petahana Tumbang, Belanda Masuk 8 Besar

Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025: Petahana Tumbang, Belanda Masuk 8 Besar
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Belanda vs Serbia di 16 Besar Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025. Foto: volleyball world

jpnn.com - BANGKOK – Juara bertahan dua kali, Serbia, tumbang di 16 Besar Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025 di Bangkok, Thailand, Jumat (29/8) malam WIB.

Belanda lah yang membuat Serbia jatuh. Serbia kekurangan amunisi menyusul absennya Tijana Boskovic lantaran cedera. Belanda menang dalam lima set pertandingan yang mencekam; 3-2 (27-25-26-24, 22-25, 20-25, 15-11).

“Saya sangat bahagia dan bangga atas kerja sama tim. Perempat final? Wow. Itu saya kira tempat yang luar biasa, dan akan ada pertandingan penting lagi buat kami,” ujar outside hitter Belanda Marrit Jasper kepada awak VBTV seusai pertandingan.

Baca Juga:

Di perempat final, Belanda akan menjumpai pemenang laga tuan rumah Thailand vs Jepang -yang akan hadir malam ini mulai pukul 20.30 WIB.

Baca Juga:

Pemenang laga 8 Besar Belanda vs Thailand/Jepang akan menghadapi pemenang dari Amerika Serikat/Kanada vs Turki/Slovenia.

Di bagian lain, ada Italia/Jerman vs Polandia/Belgia, dan China/Prancis vs Brasil/Dominika. (vw/jpnn)

Belanda tembus 8 Besar Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025, dan berhadapan dengan Jepang atau Thailand.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI