Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025: Petahana Tumbang, Belanda Masuk 8 Besar

jpnn.com - BANGKOK – Juara bertahan dua kali, Serbia, tumbang di 16 Besar Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025 di Bangkok, Thailand, Jumat (29/8) malam WIB.

Belanda lah yang membuat Serbia jatuh. Serbia kekurangan amunisi menyusul absennya Tijana Boskovic lantaran cedera. Belanda menang dalam lima set pertandingan yang mencekam; 3-2 (27-25-26-24, 22-25, 20-25, 15-11).

“Saya sangat bahagia dan bangga atas kerja sama tim. Perempat final? Wow. Itu saya kira tempat yang luar biasa, dan akan ada pertandingan penting lagi buat kami,” ujar outside hitter Belanda Marrit Jasper kepada awak VBTV seusai pertandingan.

Di perempat final, Belanda akan menjumpai pemenang laga tuan rumah Thailand vs Jepang -yang akan hadir malam ini mulai pukul 20.30 WIB.

Pemenang laga 8 Besar Belanda vs Thailand/Jepang akan menghadapi pemenang dari Amerika Serikat/Kanada vs Turki/Slovenia.

Di bagian lain, ada Italia/Jerman vs Polandia/Belgia, dan China/Prancis vs Brasil/Dominika. (vw/jpnn)