Kejuaraan Dunia Voli Putri U-21: Indonesia di Ujung Tanduk
jpnn.com - SURABAYA - Argentina, China, Amerika Serikat, Italia, Brasil, dan Jepang belum terkalahkan di Kejuaraan Dunia Bola Voli Putri U-21 2005 di Surabaya.
Enam negara tersebut -yang memang menjadi favorit, tak terbendung hingga matchday 4 alias menyisakan satu pertandingan lagi di penyisihan grup.
Argentina yang berada di Pool A, bersama tuan rumah Indonesia, sudah mengantongi empat kemenangan, yakni menang dari Kanada 3-0, vs Puerto Riko 3-0, vs Serbia 3-1, dan vs Vietnam 3-1.
Cewek-cewek Argentina menyisakan satu pertandingan lagi melawan Indonesia malam ini.
Klasemen
volleyballworld
Itulah bahaya yang mengancam Indonesia.
Junaida Santi dan kawan-kawan berada di ujung tanduk.
Indonesia harus menang untuk menjaga peluang lulus ke 16 Besar.
Hanya empat terbaik dari masing-masing grup yang berhak masuk 16 Besar Kejuaraan Dunia Voli Putri U-21.
