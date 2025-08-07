Kejuaraan Dunia Voli U-21 2025: China Jaga Martabat Juara, Kroasia Jadi Korban Pertama
jpnn.com, SURABAYA - Timnas voli putri China mengawali turnamen FIVB Volleyball Women’s U-21 World Championships 2025 dengan kemenangan atas Kroasia.
Berlaga di Gelora Pancasila, Surabaya, Kamis (7/8/2025), skuad asuhan Jiyang Xie itu menang dengan skor 3-1 (23-25, 25-23, 27-25, 25-21).
Pada pertandingan ini, Zhao Zhexi menjadi top skor dengan mencetak 22 angka. Kapten China, Li Chenxuan menambahkan dengan 18 poin.
Dari kubu Kroasia, Tonka Bosnjak tampil garang dengan mengemas 27 poin. Asja Zolota juga bermain sangat baik dengan menambahkan 13 angka.
Dengan hasil ini, China memulai perjuangannya mempertahankan gelar juara dengan mulus.
Pada edisi sebelumnya, Negeri Tirai Bambu keluar sebagai juara setelah menaklukkan Italia dengan skor tipis 3-2.
Di turnamen kali ini, China tergabung di Pool B bersama Amerika Serikat, Meksiko, Republik Dominika, Korea, dan Kroasia.
Selanjutnya, Wu Jiahui dan kolega dijadwalkan menghadapi Korea pada Jumat (8/8/2025) pukul 09.00 WIB.(volleyballworld/mcr16/jpnn)
Redaktur : Dhiya Muhammad El-Labib
Reporter : Muhammad Naufal
