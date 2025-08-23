Kejuaraan Dunia Voli U-21: Inkonsistensi Masih Jadi Masalah Timnas Voli Putra Indonesia

jpnn.com - Timnas voli putra Indonesia meraih kemenangan perdana di FIVB Volleyball Men’s U-21 World Championships 2025 saat jumpa Tunisia.

Dalam laga yang digelar di Jiangmen Sports Center 3, China, Jumat (22/8/2025), Dawuda Alaihimassalam dan kolega menang dengan skor 3-1 (22-25, 25-21, 25-18, 25-19).

Sorot Masalah Konsistensi

Pelatih Timnas voli putra Indonesia Anwar Sadat menyoroti beberapa anak asuhannya yang masih kurang konsisten. Skuad Garuda mengawali pertandingan dengan tempo lambat setelah tertinggal dari Tunisia.

Timnas voli putra Indonesia perlahan bangkit di gim kedua. Mereka bermain lebih kompak, terutama dalam bertahan.

Mantan juru taktik STIN Pasundan tersebut berharap penampilan timnya bisa terus konsisten mengingat lawan berat menanti.

"Kami masih punya beberapa kekurangan. Sejumlah masih kurang konsisten. Saya berharap di laga berikutnya bisa lebih baik lagi," ujar suksesor dari Li Qiujiang itu saat dihubungi JPNN.com, Jumat (22/8).

Bintang Kemenangan Timnas Voli Putra Indonesia

Muhammad Haikal Hidayatullah menjadi bintang kemenangan dengan torehan 25 poin. Dawuda Alaihimassalam menambah 12 poin, sedangkan Muhammad Darda Mulya menyumbang 10 poin.

Hasil ini membuka kans Timnas Voli Putra U-21 Indonesia melangkah ke 16 besar Kejuaraan Dunia Voli U-21 2025.