Kejuaraan Perdagangan Global OKX Menawarkan Hadiah 1 Juta USDT
jpnn.com, JAKARTA - Kejuaraan Perdagangan Global OKX meluncurkan kompetisi perdagangan terbesar yang menawarkan kesempatan kepada peserta untuk memperebutkan total hadiah lebih dari 1 juta USDT.
Pendaftaran Kejuaraan Perdagangan Global OKX dibuka untuk pelanggan di wilayah tertentu di seluruh dunia.
Untuk mengetahui apakah peserta memenuhi syarat untuk berpartisipasi, buka aplikasi OKX dan buka 'Pusat Kampanye'. Periode pendaftaran ditutup pada 15 Desember 2025 pukul 17.00 UTC+8 UTC.
Kejuaraan Perdagangan Global OKX dirancang untuk para pedagang kontrak berjangka perpetual dan terdiri dari tiga fase penting:
Periode Pendaftaran dan Fase Booster: Pelanggan yang memenuhi syarat dapat mendaftar dan bergabung dengan tim sesama pedagang selama fase ini, yang dibuka mulai sekarang hingga 15 Desember 2025 pukul 17.00 UTC+8.
Dengan menyelesaikan Tugas Harian di bagian Booster, mereka juga berkesempatan untuk membuka lebih banyak hadiah sebelum kompetisi resmi dimulai. Total hadiah yang tersedia melalui Booster adalah 285.000 USDT.
Fase Kompetisi Perdagangan: Peserta terdaftar dapat berdagang untuk meningkatkan peringkat dan bersaing memperebutkan hadiah antara 8 Desember 2025 pukul 17.01 UTC+8 dan 21 Desember 2025 pukul 23.59 UTC+8.
Pedagang dengan kinerja terbaik di tiga kategori (Persentase Keuntungan dan Kerugian Tim, Persentase Keuntungan individu, dan Persentase Keuntungan pengguna baru) akan menerima hadiah.
Kejuaraan Perdagangan Global OKX meluncurkan kompetisi perdagangan terbesar yang menawarkan kesempatan kepada peserta memperebutkan lebih dari 1 juta USDT.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- USSEC Sebut Indonesia Masih Menjadi Pasar Strategis Kedelai AS
- Purbaya Beberkan Kondisi Ekonomi RI Akibat Bencana Pulau Sumatra
- Pertamina Kukuhkan 25 Pemenang Kompetisi PFsains
- Mandiri BFN Fest 2025: Konferensi & Expo Fintech Terbesar Indonesia
- STIP Jakarta Raih 3 Penghargaan di World Robot Games 2025
- Bea Cukai Musnahkan Barang Ilegal Senilai Rp 75 Miliar di Semarang, Ada Rokok & Kosmetik