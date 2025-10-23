Kejuaraan Senam Dunia 2025 Jadi Ladang Pencarian Bibit Pesenam Muda Indonesia

jpnn.com - Federasi Gimnastik Indonesia (FGI) menjadikan ajang FIG Artistic Gymnastics World Championship 2025 sebagai sarana mencari bibit-bibit atlet Men’s Artistic Gymnastics (MAG).

FGI berencana menyaring 20 atlet muda dari seluruh Indonesia yang berusia 12–16 tahun untuk dibina lebih lanjut.

Presiden FGI Ita Yuliati mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan talent scouting bersama perwakilan Federasi Gimnastik Internasional (FIG).

Kolaborasi antara kedua pihak diharapkan dapat melahirkan pesenam-pesenam Indonesia yang mampu bersaing di kancah dunia.

"Saya berharap olahraga gimnastik di Indonesia akan terus berkembang. Kejuaraan Dunia Gimnastik Artistik ke-53 ini menjadi salah satu buktinya. Saya ingin masyarakat Indonesia lebih mengenal gimnastik," ucap Ita.

Keberadaan ajang FIG Artistic Gymnastics World Championship 2025 di Jakarta juga diharapkan menjadi pelecut lahirnya pesenam muda Tanah Air.

Pasalnya, olahraga ini belum memiliki banyak penggemar seperti sepak bola, bulu tangkis, atau bola voli.

"Gimnastik Indonesia berkomitmen untuk mencetak atlet-atlet andalan yang kelak mewakili Indonesia di berbagai ajang dunia."