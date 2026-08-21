Kejuaraan Voli Putri Asia 2026: Thailand Perkasa di Pertandingan Pertama

jpnn.com - TIANJIN - Thailand tampil prima pada laga pertama mereka di AVC Women’s Volleyball Continental Championship 2026 atau Kejuaraan Voli Putri Asia 2026 yang digelar di Tianjin, China.

Pada laga di Tianjin Olympic Center Gymnasium, Jumat (21/8) sore WIB itu, Thailand yang menyandang status juara bertahan itu, menang dari Australia.

Thailand menang 3-0 (25-15, 25-15, 25-18).

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Outside hitter Thailand Sasipapron Janthawisut tampil paling subur dalam laga ini, dengan 19 poin.

Pada Kejuaraan Voli Putri Asia 2026 ini, Thailand berada di Grup B bersama Australia, Indonesia, dan Kazakhstan.

Sementara itu, tuan rumah China berada di Grup A bersama Taiwan, Iran, dan Irak.

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Di Grup C ada Jepang, Korea, Vietnam, dan Hong Kong.

Dari 12 peserta Kejuaraan Asia 2026 itu, akan dicari delapan terbaik dari kombinasi tiga laga di grup.