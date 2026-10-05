menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Kejurda Piala Gubernur DKI Jakarta 2026 Jadi Ajang Jaring Bibit Pecatur Menuju Kejurnas

Kejurda Piala Gubernur DKI Jakarta 2026 Jadi Ajang Jaring Bibit Pecatur Menuju Kejurnas

Kejurda Piala Gubernur DKI Jakarta 2026 Jadi Ajang Jaring Bibit Pecatur Menuju Kejurnas
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketua Percasi DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth saat membuka Kejuaraan Daerah (Kejurda) Piala Gubernur DKI Jakarta 2026. Foto: Dokumentasi Percasi DKI Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) DKI Jakarta menggelar Kejuaraan Daerah (Kejurda) Piala Gubernur DKI Jakarta 2026.

Ketua Percasi DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mengungkapkan event Kejurda diadakan untuk menyeleksi atlet yang akan pada Kejurnas Catur 2026 di Banten.

“Dari Kejurda ini kami bisa menemukan calon-calon juara yang kelak bisa mengharumkan nama DKI Jakarta di Kejurnas dan bahkan membawa nama Jakarta ke panggung lebih tinggi lagi," ujar Hardiyanto.

Baca Juga:

Ajang Kejurda Piala Gubernur DKI Jakarta 2026 digelar di The Tavia Heritage Hotel, Jakarta,

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi DKI Jakarta Andri Yansyah mengapresiasi Kejurda Catur 2026.

Menurut Andri dari ajang tersebut diharapkan bisa mengasah kemampuan para atlet catur DKI Jakarta.

Baca Juga:

“Lewat ajang ini nantinya akan lahir pecatur-pecatur andal yang bisa meraih predikat GM seperti Laysa karena memang latihan yang terbaik adalah banyaknya pertandingan yang digelar,” ujar Andri.

“Semakin banyak pertandingan digelar semakin terbuka peluang untuk mendapatkan atlet berprestasi.”

Percasi DKI Jakarta menjaring atlet Kejurnas lewat Kejuaraan Daerah (Kejurda) Piala Gubernur DKI Jakarta 2026

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI