Kejurda Piala Gubernur DKI Jakarta 2026 Jadi Ajang Jaring Bibit Pecatur Menuju Kejurnas
jpnn.com, JAKARTA - Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) DKI Jakarta menggelar Kejuaraan Daerah (Kejurda) Piala Gubernur DKI Jakarta 2026.
Ketua Percasi DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mengungkapkan event Kejurda diadakan untuk menyeleksi atlet yang akan pada Kejurnas Catur 2026 di Banten.
“Dari Kejurda ini kami bisa menemukan calon-calon juara yang kelak bisa mengharumkan nama DKI Jakarta di Kejurnas dan bahkan membawa nama Jakarta ke panggung lebih tinggi lagi," ujar Hardiyanto.
Ajang Kejurda Piala Gubernur DKI Jakarta 2026 digelar di The Tavia Heritage Hotel, Jakarta,
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi DKI Jakarta Andri Yansyah mengapresiasi Kejurda Catur 2026.
Menurut Andri dari ajang tersebut diharapkan bisa mengasah kemampuan para atlet catur DKI Jakarta.
“Lewat ajang ini nantinya akan lahir pecatur-pecatur andal yang bisa meraih predikat GM seperti Laysa karena memang latihan yang terbaik adalah banyaknya pertandingan yang digelar,” ujar Andri.
“Semakin banyak pertandingan digelar semakin terbuka peluang untuk mendapatkan atlet berprestasi.”
Percasi DKI Jakarta menjaring atlet Kejurnas lewat Kejuaraan Daerah (Kejurda) Piala Gubernur DKI Jakarta 2026
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