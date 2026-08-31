Kejurnas Hockey Indoor 2026: Putra Jabar dan Putri Jatim Sukses Segel Gelar Juara Tier 1

jpnn.com, TANGERANG - Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Hockey Indoor 2026 resmi ditutup di GOR Nambo Jaya Sport Centre, Kota Tangerang, Minggu (30/8/2026) malam.

Tim putra Jawa Barat dan tim putri Jawa Timur tampil impresif dengan mendulang gelar juara pada kategori Tier 1 setelah melalui laga final yang berlangsung sengit.

Persaingan ketat mewarnai perebutan tahta tertinggi. Pada sektor putra Tier 1, Jawa Barat memastikan gelar juara setelah menumbangkan tuan rumah Banten lewat adu penalti dengan skor 2-2 (3-2). Sementara di sektor putri Tier 1, Jawa Timur berhasil menghentikan dominasi Jawa Barat usai menang adu penalti 2-2 (2-0).

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Gubernur Banten Andra Soni yang juga Ketua Dewan Pembina Federasi Hockey Indonesia (FHI) memberikan apresiasi tinggi atas peningkatan kualitas teknik para atlet sepanjang delapan hari penyelenggaraan.

"Alhamdulillah teknik pemain-pemain kita semakin baik, padahal kejurnas ini tidak dihadiri pemain nasional yang sedang melakoni training camp di Malaysia untuk menghadapi Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Dengan pembinaan berjenjang dan konsisten, olahraga olimpiade ini akan semakin diminati dan prestasinya semakin mendunia," ujar Andra Soni.

Menurut Andra Soni dengan peningkatan performa para atlet nasional ini diharapkan akan makin mendukung perkembangan hockey dan prestasi di tingkat internasional. "Dahulu hanya bermimpi dapat medali, tetapi kini Indonesia terbukti mampu meraih prestasi back-to-back pada SEA Games Kamboja 2023 dan SEA Games Thailand 2025," tambahnya.

Andra Soni memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran Pengurus Pusat Federasi Hockey Indonesia (PP FHI) dan seluruh panitia atas suksesnya penyelenggaraan ajang yang diikuti 12 daerah ini.

"Selamat dan apresiasi setinggi-tingginya untuk PP FHI dan FHI Banten. Pertandingan berjalan penuh semangat dan sportivitas. Kejurnas ini menjadi ajang mengukur kualitas pembinaan sekaligus mempererat silaturahmi. Saya berharap hockey terus berkembang pesat dan Banten bisa menjadi bagian penting dari kemajuan tersebut," ujar Andra Soni.