Kejurprov NPCI Jateng 2025 Resmi Dimulai, 808 Atlet Difabel Memperebutkan 1.467 Medali
jpnn.com - SEMARANG – Kejuaraan Provinsi National Paralympic Commite Indonesia Jawa Tengah (Kejurprov NPCI Jateng) 2025 resmi dibuka.
Kegiatan pembukaan NPCI Jateng 2025 digelar di Merapi Ballroom PRPP Jawa Tengah, Senin (20/10) malam.
Kejurprov NPCI Jateng 2025 melibatkan 700 panitia yang terdiri dari wasit, penyelenggara, petugas lapangan, kesehatan dan lain-lain.
Pertandingan dilaksanakan di sejumlah titik di Kota Semarang, antara lain, Blind Judo di Gedung Korpri Jateng, Boccia di YPAC Kota Semarang, Goalball di GOR Futsal Satria.
Selain itu, Para Angkat Berat di Hall Saraswati Hotel Candi Indah, Para Atletik di Stadion Tri Lomba Juang, Para Bulutangkis di GOR USM.
Kemudian, Para Catur di Hotel New Puri Garden, Para Panahan di Lapangan Sidodadi, Para Renang di Kolam Renang Jatidiri, dan Para Tenis Meja di GOR UPGRIS.
Ketua Panitia Kejurprov NPCI Jateng 2025 Osrita Muslim dalam laporannya menyampaikan bahwa kompetisi ini dilaksanakan di Kota Semarang pada 20-23 Oktober 2015.
Gelaran diikuti oleh 808 atlet difabel dan 396 oficial dari 34 kontingen kabupaten/kota se-Jawa Tengah.
Kejurprov NPCI Jateng 2025 resmi dimulai. Sebanyak 808 atlet difabel akan berlaga untuk memperebutkan 1.467 medali.
