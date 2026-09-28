Kejutan! Amri/Nita Tembus Final Bulu Tangkis Asian Games 2026
jpnn.com - AICHI-NAGOYA - Ganda campuran Indonesia peringkat ke-15 dunia Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah masuk final Asian Games 2026.
Amri/Nita berhak melakoni laga perebutan emas besok setelah membuat kejutan besar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Senin (28/9) pagi WIB.
Pasangan Merah Putih itu menaklukkan ganda campuran nomor satu dunia dari China Feng Yan Zhe/Huang Dong Phing.
Amri/Nita menang dua gim langsung, yakni 21-12, 21-14 dalam waktu 35 menit.
Sempat ada drama protes dari Feng/Huang di gim kedua, tetapi tak membuat Amri/Nita goyah.
Amri/Nita di final akan berhadapan dengan pemenang semifinal yang mempertemukan Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin (China) vs Ye Hong Wei/Nicole Chan (Taiwan).
Indonesia masih punya tiga wakil lagi yang mengayun raket di semifinal hari ini.
Mereka ialah tunggal putra Alwi Farhan, ganda putra Fajar Alfian/Shohibul Fikri, dan Leo Carnando/Daniel Marthin. (ag2026/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Amri/Nita menundukkan ganda campuran nomor 1 dunia di semifinal Asian Games 2026. Gila gak tuh!
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
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