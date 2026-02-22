Kejutan Awal Ramadan, Zaskia Sungkar Melahirkan Anak Kedua

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Irwansyah dan Zaskia Sungkar menyambut kelahiran anak kedua dengan sukacita.

Anak ketiga Irwansyah dam Zaskia Sungkar, yang berjenis kelamin laki-laki itu lahir pada Sabtu (21/2).

Melalui akunnya di Instagram, Irwansyah pun telah mengumumkan nama bayi laki-lakinya itu, yakni Urwah Muhammad Syahki.

"Alhamdulillahilladzi bini’matihi tatimmush sholihaat. Masyaallah tabarakallah. Terimakasih ya rabb sudah kirim dia untuk kami," tulis Irwansyah, dikutip pada Minggu (22/1).

Dia juga mendoakan putranya itu menjadi anak yang salih dan bisa membawa kami ke syurganya Allah.

"Teruntuk istriku yang shalihah, terima kasih ya sayang atas pengorbanannya, sakitnya, capeknya semoga semua ini menjadi penghapus dosa buat kamu," lanjut Irwansyah.

Kelahiran Urwah diketahui merupakan hasil dari program bayi tabung (IVF) yang telah diupayakan sejak 2024.

Proses panjang tersebut akhirnya membuahkan hasil setelah tahap transfer embrio dilakukan pada 2025.