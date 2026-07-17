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Kejutan Besar! Putri KW ke Seminal Japan Open 2026 Setelah Memukul Wang Zhi Yi

Kejutan Besar! Putri KW ke Seminal Japan Open 2026 Setelah Memukul Wang Zhi Yi
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Tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - TOKYO - Putri Kusuma Wardani membuat kejutan besar di perempat final Japan Open 2026 Super 750.

Menghadapi ranking dua dunia dari China Wang Zhi Yi di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Jumat (17/7) siang WIB, Putri menang.

Tunggal putri Indonesia peringkat ke-6 dunia itu bersusah payah untuk menang 9-21, 21-17, 21-4.

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Itu merupakan kemenangan pertama Putri KW dari Wang Zhi Yi dalam delapan pertemuan.

Di semifinal besok, Putri KW akan menghadapi tunggal putri papan atas lainnya, peringkat ketiga dunia, wakil tuan rumah, Akane Yamaguchi.

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Semifinal Japan Open 2026 Super 750: Putri KW vs Akane Yamaguchi, Chen Yu Fei vs Pusarla V Sindhu.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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