jpnn.com, JAKARTA - Akhir tahun selalu punya magis tersendiri bagi para pencinta otomotif di Indonesia.

Tahun ini, atmosfer tersebut terasa makin istimewa lewat ajang Permata Bank GAIKINDO Auto Week (GAW) 2026 yang berlangsung pada 20–29 November 2026.

Ada satu hal yang langsung mencuri perhatian dari daftar peserta kali ini.

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Deretan merek pendatang baru siap meramaikan lantai pameran, seperti BAW (Beijing Automobile Works), iCar, Volvo, hingga Lepas.

Namun, kejutan sesungguhnya datang dari hadirnya dua nama besar di segmen mewah dan performa tinggi: Porsche dan Bentley.

Kehadiran Porsche dari Jerman dan Bentley asal Inggris di pameran akhir tahun jelas bukan sekadar pemanis.

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Di luar rasa penasaran soal lini mobil mewah tersebut, urusan kemudahan transaksi tentu jadi faktor penentu bagi pengunjung.

Sebagai sponsor utama, Permata Bank turun tangan langsung menyiapkan karpet merah bagi mereka yang berencana pulang membawa mobil baru ataupun sekadar berburu aksesori.