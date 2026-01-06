menu
Kejutan dari Pereli Indonesia di Rally Dakar 2026, Selamat!

Kejutan dari Pereli Indonesia di Rally Dakar 2026, Selamat!
Shammie Zacky Baridwan di etape pembuka Rally Dakar 2026, Arab Saudi. Foto: doc for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Debut selalu menyimpan cerita, tetapi apa yang ditunjukkan Shammie Zacky Baridwan di Rally Dakar 2026 terasa jauh dari kata biasa.

Pada special stage pertama yang digelar di Yanbu, Arab Saudi, Minggu (4/1), pereli asal Indonesia itu langsung mencuri perhatian dunia.

Bersama navigator Ignas Daunoravicius asal Lithuania, Shammie sukses mengamankan posisi kedua, baik di kelas H.1 maupun klasemen overall.

Menempuh jarak 219 kilometer di lintasan yang memadukan pegunungan berbatu dan hamparan gurun pasir, Shammie justru tampil lepas.

Padahal, target awalnya sederhana: finis dengan kondisi terbaik. Hasil runner up di etape pembuka pun menjadi bonus besar sekaligus suntikan kepercayaan diri.

“Jujur, begitu melihat hasilnya ada rasa kaget. Saya tidak menyangka bisa berada di posisi kedua, baik overall maupun di kelas. Persaingannya sangat ketat dan kompetitif,” ujar Shammie dalam keterangannya, Selasa (6/1).

Performa impresif itu tidak datang tanpa drama. Toyota Bundera yang dikemudikannya sempat mengalami insiden kecil, dengan kerusakan di bagian belakang.

Namun, keputusan untuk tetap melanjutkan balapan terbukti tepat.

