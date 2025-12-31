Kejutan di Akhir 2025 dari Pemkot Pekanbaru: PBB Turun 70 Persen, Parkir Indomaret–Alfamart Gratis
jpnn.com, PEKANBARU - Pemerintah Kota Pekanbaru menutup 2025 dengan sejumlah kebijakan mengejutkan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
Mulai dari penurunan drastis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga penerapan parkir gratis di ratusan gerai ritel modern.
Kebijakan tersebut diumumkan langsung oleh Wali Kota Agung Nugroho dalam rilis akhir tahun di Kompleks Perkantoran Tenayan Raya, Rabu (31/12).
Dia menyampaikan, PBB Kota Pekanbaru tahun 2026 resmi diturunkan hingga 70 persen.
Jika pada 2025 PBB mencapai Rp 1.522.426 bahkan sempat melonjak hampir 300 persen dibanding 2023, maka pada 2026 nilainya ditekan menjadi hanya Rp 408.588 per tahun.
“Pada 2026 ini, PBB kembali kami turunkan sebesar 70 persen. Jauh lebih ringan dibanding tahun lalu. Ini bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat,” tegas Agung.
Kejutan berikutnya datang dari kebijakan parkir gratis.
Pemkot Pekanbaru resmi menjalin kerja sama dengan Indomaret dan Alfamart, yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Aula Lantai 6 Kompleks Perkantoran Tenayan Raya.
Mulai dari penurunan drastis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga penerapan parkir gratis di ratusan gerai ritel modern.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- ULaMM Syariah PNM Berdayakan Usaha Mikro dan Perkuat Ekonomi Kerakyatan
- Catat Jadwal BBRI Beri Kado Awal Tahun Dividen Interim Rp 20,6 Triliun Kepada Pemegang Saham
- Wirausaha Berdaya 2025: Dorong Mustahik Naik Kelas jadi Pelaku Usaha Mandiri
- BRI Sabet Penghargaan Impactful Grassroots Economic Empowerment
- Darmadi Durianto DPR RI: Kinerja BNI 2025 Solid di Tengah Tekanan Global, 2026 Harus Lebih Agresif
- La Suntu Tastio, Angkat Tradisi Lewat Produk Tas Tenun Bersama BRI