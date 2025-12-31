Kejutan di Akhir 2025 dari Pemkot Pekanbaru: PBB Turun 70 Persen, Parkir Indomaret–Alfamart Gratis

jpnn.com, PEKANBARU - Pemerintah Kota Pekanbaru menutup 2025 dengan sejumlah kebijakan mengejutkan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.

Mulai dari penurunan drastis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga penerapan parkir gratis di ratusan gerai ritel modern.

Kebijakan tersebut diumumkan langsung oleh Wali Kota Agung Nugroho dalam rilis akhir tahun di Kompleks Perkantoran Tenayan Raya, Rabu (31/12).

Dia menyampaikan, PBB Kota Pekanbaru tahun 2026 resmi diturunkan hingga 70 persen.

Jika pada 2025 PBB mencapai Rp 1.522.426 bahkan sempat melonjak hampir 300 persen dibanding 2023, maka pada 2026 nilainya ditekan menjadi hanya Rp 408.588 per tahun.

“Pada 2026 ini, PBB kembali kami turunkan sebesar 70 persen. Jauh lebih ringan dibanding tahun lalu. Ini bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat,” tegas Agung.

Kejutan berikutnya datang dari kebijakan parkir gratis.

Pemkot Pekanbaru resmi menjalin kerja sama dengan Indomaret dan Alfamart, yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Aula Lantai 6 Kompleks Perkantoran Tenayan Raya.