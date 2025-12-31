menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Kejutan di Akhir 2025 dari Pemkot Pekanbaru: PBB Turun 70 Persen, Parkir Indomaret–Alfamart Gratis

Kejutan di Akhir 2025 dari Pemkot Pekanbaru: PBB Turun 70 Persen, Parkir Indomaret–Alfamart Gratis

Kejutan di Akhir 2025 dari Pemkot Pekanbaru: PBB Turun 70 Persen, Parkir Indomaret–Alfamart Gratis
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Penandatanganan MOU parkir gratis di Indomaret dan Alfamart yang ada di Pekanbaru, Rabu (31/12). Foto: Source for JPNN

jpnn.com, PEKANBARU - Pemerintah Kota Pekanbaru menutup 2025 dengan sejumlah kebijakan mengejutkan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.

Mulai dari penurunan drastis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga penerapan parkir gratis di ratusan gerai ritel modern.

Kebijakan tersebut diumumkan langsung oleh Wali Kota Agung Nugroho dalam rilis akhir tahun di Kompleks Perkantoran Tenayan Raya, Rabu (31/12).

Baca Juga:

Dia menyampaikan, PBB Kota Pekanbaru tahun 2026 resmi diturunkan hingga 70 persen.

Jika pada 2025 PBB mencapai Rp 1.522.426 bahkan sempat melonjak hampir 300 persen dibanding 2023, maka pada 2026 nilainya ditekan menjadi hanya Rp 408.588 per tahun.

“Pada 2026 ini, PBB kembali kami turunkan sebesar 70 persen. Jauh lebih ringan dibanding tahun lalu. Ini bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat,” tegas Agung.

Baca Juga:

Kejutan berikutnya datang dari kebijakan parkir gratis.

Pemkot Pekanbaru resmi menjalin kerja sama dengan Indomaret dan Alfamart, yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Aula Lantai 6 Kompleks Perkantoran Tenayan Raya.

Mulai dari penurunan drastis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga penerapan parkir gratis di ratusan gerai ritel modern.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI