Kejutan Filipina di SEA Games 2025: Tembus Semifinal dan Kalahkan Timnas Indonesia

Selebrasi pemain Filipina, Banatao Otu seusai mencetak gol ke gawang Timnas Indonesia pada SEA Games 2025 di 700th Anniversary Stadium, Chiang Mai, Senin (8/12). Foto: Facebook/Philippine Men's National Football Team

jpnn.com - Filipina membuat kejutan di cabang sepak bola SEA Games 2025 setelah lolos ke semifinal.

Kepastian tersebut didapatkan tim asuhan McPherson Garrath setelah mengalahkan Timnas Indonesia dengan skor 1-0 di 700th Anniversary Stadium, Chiang Mai, Senin (8/12/2025).

Banatao Otu menjadi bintang kemenangan Filipina setelah mencetak gol pada menit ke-45+2.

Hasil ini membuat Filipina keluar sebagai juara Grup C dengan koleksi dua kemenangan.

Filipina sebelumnya meraih kemenangan 2-0 atas Myanmar sebelum membungkam Timnas Indonesia.

Capaian tersebut di luar dugaan mengingat Timnas Indonesia lebih diunggulkan menjadi juara grup ketimbang Reyes Sandro dan kolega.

Kemenangan atas Indonesia juga membuat Filipina membalas kekalahan di Piala AFF U-23 2025.

Saat itu, tim berjuluk The Azkals takluk dengan skor tipis 0-1 dari skuad Garuda Muda yang masih dilatih Gerald Vanenburg.

Filipina membuat kejutan di sepak bola SEA Games 2025 seusai menang atas Timnas Indonesia dan tembus semifinal dengan status juara Grup C

