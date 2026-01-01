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Kejutan! LANY Kolaborasi Bareng Lyodra Saat Konser di Indonesia Arena

Kejutan! LANY Kolaborasi Bareng Lyodra Saat Konser di Indonesia Arena
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Grup musik LANY berduet dengan Lyodra saat konser di Indonesia Arena, Jakarta pada Kamis (29/10) malam. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik LANY memberikan kejutan kepada para penonton saat konser di Indonesia Arena, kawasan Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (29/10) malam.

Dalam penampilan tersebut, band asal Amerika Serikat itu membawakan lagu-lagu hit termasuk dari album 'Soft'.

Salah satu lagu yang dibawakan LANY dalam konser bertajuk 'Soft World Tour' itu adalah 'Stuck'.

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Menariknya, vokalis LANY, Paul Klein mengajak penyanyi asal Indonesia, Lyodra untuk bergabung ke atas panggung.

"Ladies and gentleman, ini dia, Lyodra," kata Paul Klein di Indonesia Arena, GBK Area, kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (29/10) malam.

Suara histeris penonton terdengar tatkala nama penyanyi jebolan Indonesian Idol itu dipangil.

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Lyodra kemudian ikut melantukan lagu 'Stuck' bersama LANY di atas panggung..

Aksi panggung keduanya pun sukses membuat para penonton terbuai dan terhibur.

Grup musik LANY memberikan kejutan kepada para penonton saat konser di Indonesia Arena, kawasan Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (29/10) malam.

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