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Kejutan Menit Akhir, Shayne Pattynama Mendadak Dipanggil ke Skuad FIFA ASEAN Cup 2026

Kejutan Menit Akhir, Shayne Pattynama Mendadak Dipanggil ke Skuad FIFA ASEAN Cup 2026
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Shayne Pattynama dipanggil Timnas Indonesia untuk FIFA ASEAN Cup 2026. Foto: PSSI.

jpnn.com, JAKARTA - Kejutan datang dari skuad Timnas Indonesia menjelang FIFA ASEAN Cup 2026. Bek Persija Jakarta, Shayne Pattynama, tiba-tiba mendapat panggilan untuk memperkuat Skuad Garuda.

Kabar tersebut diumumkan lebih dulu oleh Persija Jakarta melalui akun media sosial resminya pada Minggu (20/9/2026).

"Garuda Calling, Shayne!" tulis Persija dalam unggahannya.

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Klub berjuluk Macan Kemayoran itu menyebut Shayne mendapat panggilan untuk membela Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026 sekaligus memberikan ucapan selamat kepada sang pemain.

Pemanggilan ini cukup mengejutkan karena nama Shayne sebelumnya tidak tercantum dalam daftar 23 pemain yang diumumkan John Herdman pada Jumat (18/9/2026). 

Dalam daftar awal tersebut, Persija sudah menyumbangkan lima pemain, yakni Nadeo Argawinata, Rizky Ridho, Jordi Amat, Rayhan Hannan, dan Dony Tri Pamungkas. 

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Dengan masuknya Shayne, jumlah wakil Persija menjadi enam pemain.

Situasi tersebut juga menimbulkan tanda tanya karena Shayne belum tampil untuk Persija pada tiga pertandingan awal Super League 2026/2027.

Persija Jakarta mengumumkan pemainnya, Shayne Pattynama dipanggil Timnas Indonesia untuk FIFA ASEAN Cup 2026. Lantas, siapa pemain yang akan diganti?

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