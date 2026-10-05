Kekacauan di Morowali, 5 WNI Terluka, 75 WNA Dievakuasi
jpnn.com - MOROWALI - Sebanyak enam orang terluka buntut bentrokan di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
Kekacauan terjadi melibatkan antara warga dan pihak PT Astima Konstruksi (Askon) di Matarape, Kecamatan Sambori Kepulauan, Morowali.
Lima yang terluka merupakan warga setempat, sedangkan satu lainnya warga negara asing. Semuanya mengalami luka akibat senjata tajam.
Kepolisian pun mengevakuasi 75 tenaga kerja asing (TKA) ke Polda Sulawesi Tengah menyusul bentrokan tersebut.
Kapolres Morowali AKBP Reza Khomeini mengatakan puluhan TKA tersebut dievakuasi ke Polda Sulawesi Tengah untuk menjalani pemeriksaan guna mendalami penyebab bentrokan antara warga dan pihak perusahaan.
"Kami telah mengevakuasi dan mengamankan 75 WNA. Saat ini di Polda Sulteng untuk diperiksa mendalam terkait penyebab konflik antara perusahaan dan warga," ujarnya.
Reza mengatakan ke-75 TKA tersebut juga menjalani pendataan bersama pihak Imigrasi dan hingga kini masih berstatus sebagai saksi.
Bentrokan terjadi pada Jumat (2/10), setelah warga memprotes dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan.
Salah satu persoalan yang diprotes warga Morowali ialah debu akibat aktivitas pengangkutan material
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