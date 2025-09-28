menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Kekalahan Pahit Persib dari Persita Buka Mata Thom Haye Soal Realita Liga Indonesia

Kekalahan Pahit Persib dari Persita Buka Mata Thom Haye Soal Realita Liga Indonesia

Kekalahan Pahit Persib dari Persita Buka Mata Thom Haye Soal Realita Liga Indonesia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gelandang Persib Bandung Thom Haye. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung harus mengakui keunggulan Persita Tangerang dengan skor 1-2 pada pekan ketujuh BRI Super League 2025/26 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu (27/9/2025).

Kekalahan ini sekaligus menjadi pengalaman pahit bagi gelandang anyar Maung Bandung, Thom Haye.

Persita mencuri gol lewat tandukan Javlon Guseynov pada menit ke-42 sebelum Esal Sahrul memastikan kemenangan pada masa injury time (90+2’).

Baca Juga:

Persib hanya mampu membalas melalui sepakan Beckham Putra Nugraha di penghujung laga (90+9’).

Persita Bikin Persib Tersungkur di Bali

Haye, yang baru pertama kali merasakan atmosfer sepak bola Indonesia di musim ini, mengaku pertandingan tersebut memberinya banyak catatan penting.

Pemain naturalisasi Timnas Indonesia menilai Persib kehilangan momentum lantaran gagal mencetak gol lebih dahulu.

Baca Juga:

"Saya setuju dengan pelatih. Jika kami bisa mencetak gol lebih dulu, kami bisa meraih hasil yang lebih baik."

"Di babak kedua kami juga terus berusaha, tetapi masih sulit," ucap Haye.

Thom Haye mengaku mendapat pelajaran berharga seusai Persib tumbang 1-2 dari Persita. Apa realita Liga Indonesia yang membuatnya terkejut?

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI