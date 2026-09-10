Kekalahan Timnas Basket Putra di Asian Games 2026 Diwarnai Drama Bus Jemputan

jpnn.com - Timnas basket putra Indonesia mengawali perjuangan pada ajang Asian Games 2026 dengan menelan kekalahan dari Jepang.

Berlaga di Aichi International Arena, Nagoya, Kamis (10/9), skuad asuhan David Singleton itu menyerah dengan skor 53-98.

Lester Prosper menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan 13 poin.

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Sementara itu, Yudha Saputera juga mencetak double digit dengan torehan 12 poin.

Persiapan Timnas basket Indonesia menuju laga perdana juga sempat terganggu setelah bus jemputan terlambat selama 41 menit.

Managing Director BTN DPP Perbasi Jeremy Imanuel Santoso mengaku kecewa dengan pelayanan yang diberikan panitia penyelenggara.

“Kami dari tim bola basket putra 5on5 memberikan informasi bahwa bus yang seharusnya berangkat ke venue mengalami keterlambatan tanpa informasi selama 41 menit,” ujar Jeremy.

“Kami sangat menyayangkan kejadian ini bisa terjadi di hari pertandingan dan di saat kami menuju venue melawan tuan rumah,” imbuhnya.