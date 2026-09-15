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Kekayaan Suahasil Lebih Banyak dari Purbaya, Selisihnya Rp 80 Miliar

Kekayaan Suahasil Lebih Banyak dari Purbaya, Selisihnya Rp 80 Miliar
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Menteri Keuangan Suahasil Nazara menandatangani serah terima jabatan dari pendahulnya, Purbaya Yudhi Sadewa saat acara di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (15/9/2026). Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - Pergantian Menteri Keuangan membawa perbedaan mencolok dari sisi harta kekayaan.

Suahasil Nazara yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto tercatat memiliki kekayaan bersih Rp 138,17 miliar.

Angka itu terpaut Rp 80,69 miliar dari kekayaan Purbaya Yudhi Sadewa yang mencapai Rp 57,48 miliar.

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Dengan demikian, harta Suahasil tercatat sekitar 2,4 kali lipat lebih besar dibandingkan Purbaya.

Data tersebut berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun buku 2025.

Kedua pejabat tersebut menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 27 Februari 2026.

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Laporan keduanya telah diverifikasi secara administratif oleh KPK.

Perbedaan terbesar terlihat dari penempatan kekayaan dalam bentuk surat berharga.

Begini kekayaan Suahasil Nazara yang baru dilantik menjadi menteri keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto. Bandingkan dengan Purbaya Yudhi Sadewa.

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