Kekerasan Seksual pada Anak Kian Marak Terjadi, Khofifah Sampaikan Pesan Ini

jpnn.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengimbau semua elemen masyarakat meningkatkan pengawasan anak sebagai upaya mencegah terjadinya praktik kekerasan seksual pada anak yang akhir-akhir ini kian marak terjadi.

Khofifah mengatakan keluarga, sekolah hingga pemerintah daerah perlu meningkatkan pengawasan dan memperkuat perlindungan terhadap anak melalui pengawasan dan pendampingan yang lebih intensif.

"Kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak, harus dicegah secara bersama-sama," kata dia di sela-sela acara pembukaan pasar murah di Pamekasan, Jawa Timur, Minggu (19/7/2026).

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Gubernur Jatim itu menjelaskan upaya pencegahan tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum, akan tetapi harus melibatkan semua elemen masyarakat.

Menurutnya, orang tua memegang peran penting dalam mendidik dan membina karakter anak. Akan tetapi lingkungan juga ikut mempengaruhi dalam membentuk pola sikap anak, sehingga dukungan sangat dibutuhkan.

"Karena itu, peran aktif semua pihak sangat dibutuhkan. Masalah kekerasan seksual pada anak yang sering terjadi selama ini tidak cukup apabila hanya diserahkan kepada aparat penegak hukum," katanya.

Selain pentingnya pengawasan dari keluarga dan peran aktif semua elemen masyarakat, gubernur juga mengingatkan pentingnya membatasi penggunaan gawai pada anak.

Khofifah menyebut berbagai negara telah sepakat bahwa akses gawai bagi anak di bawah usia 16 hingga 18 tahun perlu dibatasi karena berpotensi mempengaruhi perkembangan dan meningkatkan berbagai risiko sosial.