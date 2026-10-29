Kekerasan Suporter Makin Meresahkan, Erick Thohir Temui Kapolri

jpnn.com - Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan telah menggelar pertemuan tertutup dengan Kapolri untuk membahas penanganan kasus kriminal yang berkaitan dengan sepak bola Indonesia.

Erick berharap koordinasi antara PSSI dan kepolisian semakin kuat agar insiden serupa tidak terulang.

Dia menyebut hasil pertemuan tersebut diharapkan melahirkan komitmen bersama yang dapat diumumkan dalam satu hingga dua minggu ke depan.

"Pertemuan saya dengan Bapak Kapolri juga kemarin secara tertutup, ya mungkin satu dua minggu lagi kita umumkan bahwa komitmen Kapolri dengan PSSI juga solid, bagaimana menindak para kriminal itu di luar pertandingan," ungkap Erick.

Dia menegaskan penanganan kekerasan dalam sepak bola tidak bisa hanya dibebankan kepada kepolisian. PSSI, operator liga, klub, hingga suporter harus bertanggung jawab sesuai peran masing-masing.

Kasus yang mengandung unsur pidana, terutama yang terjadi di luar stadion, harus diproses melalui jalur hukum. Erick juga mengapresiasi kepolisian yang dinilai bergerak cepat menangani sejumlah kasus kriminal yang melibatkan suporter.

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"Sementara untuk kejadian di luar lapangan, saya mengapresiasi kepolisian yang dengan cepat menuntaskan sejumlah kasus kriminal. Bahkan, ada kasus yang pelakunya langsung ditangkap dalam waktu 1 x 24 jam," tuturnya.

Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah meninggalnya suporter Persib Bandung berinisial ARK (16) setelah menyaksikan pertandingan melawan Garudayaksa FC di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Minggu (25/10/2026).