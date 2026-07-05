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Kekhawatiran Ruben Onsu Ini Akhirnya Terbukti

Kekhawatiran Ruben Onsu Ini Akhirnya Terbukti
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Ruben Onsu (kanan). Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pembawa acara Ruben Onsu merasa senang akhirnya bisa bertemu dengan dua putrinya yakni Thalia dan Thania di bandara, saat dirinya hendak menjalankan ibadah umrah.

Ruben mengaku tak tahu bahwa sang mantan Istrinya Sarwendah mempertemukannya di bandara.

Surprise, aku sendiri enggak tahu mereka akan ke sana (bandara-red),” ujar Ruben.

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Ruben tak menampik bahwa ada yang berbeda dari sikap kedua putrinya, yang terlihat canggung ketika berbicara maupun memeluk dirinya.

“Senang meski agak sedikit berbeda, karena yang dulu dekat jadi agak berubah, apalagi Tania,” sebutnya.

Dia pun sudah memprediksi kecanggungan sikap tersebut bakal terjadi jika dipertemukan dengan anak-anaknya dalam keadaan banyak orang.

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Pria 41 tahun ini berharap, kondisi tidak menyenangkan tersebut bisa segera berakhir.

“Makanya kami perlu ketemu bertiga dulu. Tapi Kalau ditemukan seperti itu, itulah yang saya khawatirkan. Makanya saya maunya ketemu bertiga dulu tanpa banyak orang. Mudah-mudahan kembali balik lagi kondisinya seperti dulu,” harapnya.(chi/jpnn)

Ruben Onsu tak menampik bahwa ada yang berbeda dari sikap kedua putrinya, yang terlihat canggung ketika berbicara maupun memeluk dirinya.


Redaktur & Reporter : Yessy Artada

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