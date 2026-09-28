Kekuatan Mitsubishi Pajero Sport Menggaet Hati Konsumen Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Evolusi empat generasi dan reputasi Pajero Sport di kejuaraan Offroad hingga Reli Dakar bukan sekadar catatan di atas kertas.

Bagi konsumen di Indonesia, Mitsubishi Pajero Sport sudah menjadi simbol ketangguhan yang sulit digoyahkan di segmen SUV premium.

Rifat Sungkar, pembalap nasional yang kini menjadi Brand Ambassador Mitsubishi Motors Indonesia, paham betul karakter mobil ini. Dia sudah memelihara Pajero Sport sejak 2012.

"Durability mobil ini tidak perlu diragukan," kenang Rifat. "Pada tahun awal, ketika ikut kejuaraan speed off-road, saya satu-satunya peserta yang pakai mesin diesel di antara 200 kendaraan. Dan akhirnya kami bisa jadi juara nasional."

Cerita Rifat mencerminkan alasan utama mengapa Pajero Sport tetap bertengger di papan atas SUV favorit tanah air.

Karakter tangguh hasil adaptasi DNA medan berat itu diturunkan langsung ke jalanan harian.

Dapur pacu berkode 4N15 menjadi salah satu kunci utamanya. Mesin 2.4L MIVEC Turbo Diesel ini meletupkan tenaga 181 PS dengan torsi puncak 430 Nm.

Angka tersebut bukan sekadar gagah-gagahan, melainkan terasa nyata saat melibas tanjakan terjal, membawa beban berat, hingga merayap di medan off-road.