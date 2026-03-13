menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Artikel » Opini » Kekuatan Rudal Iran

Kekuatan Rudal Iran

Oleh: Rahmat Sorialam Harahap - Pengamat Nuklir/Komisaris PT Industri Nuklir Indonesia (INUKI)

Kekuatan Rudal Iran
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pengamat Nuklir/Komisaris PT Industri Nuklir Indonesia (INUKI) Rahmat Sorialam Harahap. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com - Dalam perkembangan geopolitik dan militer dunia saat ini, teknologi nuklir memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan kekuatan strategis suatu negara.

Salah satu fenomena yang menarik perhatian adalah kemampuan rudal Iran yang dinilai memiliki kecepatan dan daya hancur yang sangat tinggi.

Analisis ini menyoroti kemungkinan bahwa rudal-rudal Iran memanfaatkan teknologi nuklir modern yang berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir.

Baca Juga:

Iran diketahui tidak mengembangkan teknologi militernya secara terisolasi. Negara ini banyak belajar dan bekerja sama dengan negara-negara yang memiliki tradisi kuat dalam pengembangan teknologi nuklir dan militer, seperti Rusia dan China.

Sebelum konflik-konflik geopolitik terbaru terjadi, dilaporkan ada sekitar 80 teknisi nuklir dari Rusia yang bekerja di Iran, memberikan transfer pengetahuan dan pengalaman di bidang teknologi nuklir modern.

Perkembangan teknologi nuklir saat ini tidak lagi hanya bertumpu pada pendekatan lama.

Baca Juga:

Dalam dunia nuklir modern, terdapat dua “mahzab” atau aliran teknologi utama yang menjadi dasar pengembangan energi maupun persenjataan nuklir.

Pertama adalah 'mahzab Uranium', yang dapat disebut sebagai teknologi nuklir generasi lama.

Rahmat Sorialam Harahap menyoroti kemungkinan bahwa rudal-rudal Iran memanfaatkan teknologi nuklir modern yang berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI