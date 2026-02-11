menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Sumsel » Kekurangan Dana, Proyek Jembatan Muara Lawai Terhambat

Kekurangan Dana, Proyek Jembatan Muara Lawai Terhambat

Kekurangan Dana, Proyek Jembatan Muara Lawai Terhambat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Foto: Diskominfo Provinsi Sumsel.

jpnn.com, MUARA ENIM - Pembangunan jembatan Muara Lawai di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan terhambat akibat dana. 

Hingga saat ini, dana patungan dari sejumlah perusahaan batu bara baru terkumpul Rp 5 miliar atau hanya 25 persen dari total kebutuhan anggaran sebesar Rp 22 miliar. 

Minimnya dana yang terkumpul mengakibatkan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Selatan belum dapat memulai pengerjaan fisik di lapangan. 

Baca Juga:

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menjelaskan bahwa berdasarkan prosedur administrasi negara, proyek infrastruktur tidak dapat dilaksanakan jika anggaran belum tersedia sepenuhnya di awal. Hal ini berbeda dengan sistem kerja sektor swasta. 

"Uang pembangunan sebenarnya sudah ditentukan oleh Asosiasi, si A sekian si B sekian. Namun, sekarang baru terkumpul 25 persen. Itu menjadi urusan internal mereka (perusahaan)," ungkap Deru, Rabu (11/2/2026). 

Deru menegaskan bahwa BBPJN terikat aturan ketat yang mewajibkan seluruh dana siap 100 persen sebelum kontrak pengerjaan dimulai demi menjamin keberlangsungan proyek hingga selesai. 

Baca Juga:

"Jika dana sudah terkumpul 100 persen baru bisa dibangun," tegas Deru. 

Ketua Asosiasi Batu Bara Indonesia (APBI) Sumsel Andi Asmara mengakui bahwa adanya hambatan dalam proses pengumpulan komitmen dana dari para pengusaha tambang. 

Dana terkumpul baru 25 persen, pembangunan jembatan Muara Lawai, Kabupaten Muara Enim terhambat.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI