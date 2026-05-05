menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Kekurangan Guru SD Diambilkan dari TK, SMP Lewat Seleksi CPNS 2026

Kekurangan Guru SD Diambilkan dari TK, SMP Lewat Seleksi CPNS 2026

Kekurangan Guru SD Diambilkan dari TK, SMP Lewat Seleksi CPNS 2026
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pemerintah akan membuka seleksi CPNS 2026. Ilustrasi Foto: Humas KemenPANRB

jpnn.com - MADIUN - Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, mengusulkan formasi guru CPNS 2026 hanya untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Adapun kekurangan guru PNS di Sekolah Dasar (SD) diambilkan dari guru Taman Kanak-kanak (TK).

Pemkot Madiun terus berupaya memenuhi kekurangan tenaga pengajar jenjang SD dan SMP secara bertahap.

Baca Juga:

Plt Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan kebutuhan formasi guru pada seleksi CPNS 2026 di Kota Madiun telah melalui kajian Dinas Pendidikan dan sudah diajukan ke pemerintah pusat. Saat ini, prosesnya masih dalam tahap koordinasi.

"Sudah dianalisis dan diajukan. Saat ini masih berproses dan terus dikoordinasikan dengan pusat. Pemenuhan kekurangan tenaga pendidik ini penting untuk menjaga kualitas pembelajaran tetap optimal," ujar Plt Wali Kota Bagus setelah peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di halaman Balai Kota Madiun, Senin (4/5).

Ia berharap ada dukungan dan kebijakan yang memudahkan daerah dalam memenuhi kebutuhan guru.

Baca Juga:

Meski realisasi diperkirakan bertahap, pemerintah pusat diyakini memiliki strategi untuk mengatasi persoalan tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun Lismawati mengatakan berdasarkan data yang ada, kekurangan guru yang ada di jenjang SD dan SMP jika ditotal mencapai 138 orang.

Guru PNS dari TK dialihkan ke SD, adapun kekurangan guru SMP diatasi lewat seleksi CPNS 2026.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI