Kekurangan Jumlah Guru Diatasi Lewat Seleksi CPNS, Bukan Tes PPPK

jpnn.com - TANJUNG SELOR - Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, masih membutuhkan 588 guru dan pemenuhannya akan diarahkan melalui jalur seleksi CPNS, bukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Demikian dikatakan Bupati Bulungan Syarwani terkait solusi untuk mengatasi kekurangan jumlah guru di daerah yang dipimpinnya.

“Pemenuhan kebutuhan guru di daerah akan diarahkan melalui jalur seleksi CPNS sesuai ketentuan pemerintah pusat, bukan lagi melalui rekrutmen PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja),” ujar Syarwani di Tanjung Selor, Kalimantan Utara (Kaltara), Minggu (27/9).

Dia menegaskan apapun pola yang diterapkan nanti untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar, Pemkab Bulungan pastikan bermuara pada mekanisme tes CPNS.

“Pemkab Bulungan terus memetakan kebutuhan riil di lapangan, terutama untuk formasi vital seperti guru agama,” katanya.

Syarwani mengaku dengan didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bulungan Risdianto, telah melaksanakan rapat pembahasan terkait strategi pemenuhan kebutuhan guru bersama jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta perangkat daerah terkait.

Rapat tersebut, kata Syarwani, dilaksanakan di Aula Disdikbud Bulungan, Rabu (23/9) lalu dan bertujuan memperkuat kebijakan pemenuhan tenaga pendidik agar dapat memenuhi kebutuhan berdasarkan jenjang, mata Pelajaran, serta karakteristik satuan pendidikan.

“Termasuk juga soal kondisi geografis, khususnya di wilayah hulu Sungai Kayan,” ungkapnya.