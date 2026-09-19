Kelab Malam Dirazia, Dinar Candy Sembunyi di Balik Meja

jpnn.com, JAKARTA - Disjoki (DJ) Dinar Candy mengungkap momen dirinya bersembunyi di balik meja ketika tempatnya tampil di Jayapura dirazia petugas.

Video peristiwa tersebut sempat viral di media sosial bahkan ditonton hingga puluhan juta kali.

Saat berbincang dengan Feni Rose dalam program No Secret Trans TV baru-baru ini, Dinar Candy menceritakan situasi yang terjadi ketika dirinya sedang asyik tampil sebagai DJ.

Dia mengatakan lampu di kelab malam tiba-tiba menyala terang. Mengetahui adanya razia, dirinya kemudian memilih bersembunyi di balik meja.

“Malu, malu. Malu sama penonton, kan sudah dimatikan (musik). Terus aku masa kayak gini saja, ya kan. Ya aku mengumpet di belakang gitu,” kata Dinar Candy.

Selebritas kelahiran Bandung, 21 April 1993 itu sempat khawatir petugas akan menghampirinya dirinya apabila tetap berada di atas panggung.

Dinar Candy pun memilih bersembunyi di balik meja saat petugas keaaman melakukan pemeriksaan terhadap para pengunjung.

“Lampu tiba-tiba terang. Ih malulah. Masa iya kalau aku tetap berdiri kayak gini ngelihatin petugas, takutnya disamperin petugas juga kan,” ujarnya.