Kelakar Soal Pendalaman Pasar Modal Lamban, Purbaya Dukung PINTAR Reksa Dana OJK
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berkelakar soal lambatnya proses pendalaman pasar modal Indonesia.
Purbaya menyebut proses pendalaman pasar modal telah lebih dari dua dekade didengungkan, tetapi belum menunjukkan hasil signifikan.
Oleh karena itu, dia menyambut baik inisiatif OJK meluncurkan PINTAR (Program Investasi Terencana dan Berkala) Reksa Dana pada 27 April 2026.
“Bosan ya? Saya sudah dengar istilah pendalaman pasar modal sejak tahun 2000, sampai sekarang tidak dalam-dalam. Mungkin kita pakai cangkul yang salah. Maka, sekarang dibuat program PINTAR,” kata Purbaya dengan nada berkelakar di Bursa Efek Indonesia, Senin (27/4).
Purbaya menegaskan pentingnya pendalaman pasar keuangan nasional sebagai salah satu syarat mutlak untuk mewujudkan kemandirian bangsa.
Dia menilai penguatan sektor keuangan tidak bisa lagi ditunda jika Indonesia ingin memperkuat fondasi ekonominya.
"Pendalaman pasar keuangan nasional menjadi syarat mutlak dan tidak bisa ditawar,” tuturnya.
Meskipun belum dapat memastikan hasil akhir dari program baru tersebut, Purbaya menjamin pemerintah saat ini terus mengupayakan desain pertumbuhan lebih cepat dari waktu ke waktu.
Menyinggung soal pendalaman lambatnya proses pendalaman pasar modal Indonesia, Purbaya mendukung program PINTAR OJK.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
