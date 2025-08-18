Kelakuan Anak 'Zaman Now' Makin Gawat, Tawuran Saja Dibikin Konten

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo menduga tawuran yang kerap kali terjadi di sengaja dibuat untuk konten, dan diviralkan di media sosial.

Pramono mengaku mendapat laporan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sebab memang ada pihak-pihak yang dengan sengaja membuat konten tentang tawuran agar viral.

“Persoalan tawuran ini adalah persoalan yang sekarang, terus terang masih sering terjadi. Dan kami melihat, menduga, memang ada beberapa tawuran yang terjadi, semacam memang sengaja diviralkan. Dibuat videonya, dibuat kontennya,” kata Pramono dikutip Senin (18/8).

Oleh karena itu, Pramono Anung sangat bahaya jika di media sosial banyak ditemukan konten-konten video mengenai tawuran.

Karena itu mas Pram sapaan Pramono Anung telah meminta Satpol PP dan aparat penegak hukum untuk mencari pihak-pihak yang dengan sengaja membuat konten tawuran.

“Kami dengan Satpol PP dan tentunya dengan aparat penegak hukum meminta bahwa siapapun yang melakukan, mengkontenkan ini tentunya harus kami cari bersama-sama dan harus diambil tindakan,” kata Pramono.

Psikolog klinis anak dan remaja dari Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia (UI) Vera Itabiliana Hadiwidjojo, menyoroti adanya peran media sosial yang dapat mengakomodir kebutuhan mereka, salah satunya menjadi perhatian banyak orang.

"Media sosial menjadi alat yang dapat mengakomodir kebutuhan remaja yang cenderung suka terhadap sensasi, ingin dianggap berani, rebel serta keren dan menjadi perhatian orang banyak," kata Vera.