Kelakuan Oknum Guru PPPK Keterlaluan, Disdikpora Ancang-ancang
jpnn.com - CIANJUR – Seorang oknum guru PPPK inisial MIR (33) yang mengajar di salah satu SMA di Cianjur, Jawa Barat, ditangkap polisi.
MIR sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pencurian dengan kekerasan (curas).
Korbannya nenek Sopiah (69) yang mengalami luka serius dan kehilangan perhiasan Rp126 juta.
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menyerahkan proses hukum oknum guru PPPK tersebut kepada kepolisian dan segera melakukan proses pemecatan.
Kabid SMP Disdikpora Cianjur Helmi Halimudin mengatakan pihaknya segera bersurat secara resmi ke Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Cianjur.
"Sambil menunggu putusan hukum tetap atas oknum guru PPPK itu, kami melayangkan surat resmi ke BKPSDM Cianjur, karena berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dikenakan sanksi tegas," katanya di Cianjur, Selasa (20/1).
Dia menjelaskan sudah mendapat laporan terkait oknum guru yang melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap perempuan berusia lanjut di Kecamatan Sukanagara. Namun, belum mengambil langkah karena masih dalam proses pengejaran oleh kepolisian.
Setelah penangkapan, tutur dia, masih ada proses persidangan. Jika sudah memiliki putusan hukum tetap atau inkrach, pihaknya akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya terkait disiplin ASN.
Seorang oknum guru PPPK inisial MIR melakukan tindak pidana berat, siap-siap saja dipecat.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Instansi Ini Punya 11.000 CPNS & PPPK Baru, Minta Tambahan Duit APBN
- Keputusan Resmi: Honorer Muda jadi CPNS, Usia di Atas 35 Tahun PPPK
- Seleksi PPPK 2026 Tahap 3-4 Membuka 64 Ribu Lebih Formasi
- Kepala BKPSDM: Gaji PPPK Paruh Waktu Proporsional Sesuai Jam Kerja
- 13.970 PPPK Paruh Waktu Terima SK, Bukti Pengabdian tak Pernah Sia-Sia
- Gaji PPPK Paruh Waktu Per Bulan Setara 14 Porsi MBG, Ya Tuhan