Kelas Bahasa Indonesia Angkatan Kedua Resmi Dibuka di University of Galway Irlandia

jpnn.com, IRLANDIA - Indonesian Society di University of Galway kembali menyelenggarakan Fun Indonesian Class angkatan kedua.

Kegiatan ini digelar dalam rangka perayaan Bulan Bahasa dan Hari Sumpah Pemuda. Program ini menjadi bagian dari upaya memperkenalkan bahasa dan budaya Indonesia kepada masyarakat internasional, khususnya sivitas akademika di University of Galway, salah satu universitas tertua dan ternama di dunia.

Tahun ini, Fun Indonesian Class diikuti oleh delapan peserta yang terdiri atas mahasiswa program magister, sarjana, serta seorang peneliti.

Kelas akan berlangsung selama 11 pertemuan dengan sesi perdana dimulai pada 28 Oktober 2025.

Arini Nurul Hidayati, mahasiswa doktoral bidang Pendidikan sekaligus dosen di Universitas Siliwangi, Indonesia, menjadi pengajar pertama pada kelas perdana ini. Dia mengungkapkan rasa bahagianya dapat turut serta dalam kegiatan ini.

“Saya merasa senang dan bangga bisa memperkenalkan bahasa serta budaya Indonesia kepada mahasiswa Irlandia di University of Galway. Ini pengalaman yang sangat berharga,” ujar Arini dengan penuh antusias.

Selain kelas non-kredit yang diselenggarakan oleh Indonesian Society, sejak tahun akademik 2025 bahasa Indonesia juga telah resmi menjadi salah satu mata kuliah di School of Languages, Literatures and Cultures, University of Galway.

Mata kuliah ini diajarkan kepada mahasiswa program sarjana di jurusan Global Language Studies oleh Eko Widianto, peneliti sekaligus pengajar profesional dalam bidang studi Indonesia.