Kelas BE29AS, Shaggydog Berbagi Ilmu Tentang Dunia Musik

jpnn.com, YOGYAKARTA - Grup musik asal Yogyakarta, Shaggydog baru saja merayakan ulang tahun ke 29.

Perayaan tersebut mengusung tema besar BE29AS yang diwujudkan melalui slogan doa bersama: Sehat, BE29AS, Waras.

“Arti kata bergas dalam bahasa Jawa adalah sehat, kuat, dan penuh energi secara fisik. Sebuah kata yang menjadi doa dan harapan bagi kita semua, untuk selalu berusaha menjaga semangat dan energi in this economy” ungkap Heruwa, vokalis Shaggydog.

Tidak berhenti di situ. Sebagai bagian dari perayaan menuju 3 dekade, Shaggydog menggelar Kelas BE29AS, sebuah program workshop musik yang diharapkan bisa menjadi ruang belajar dan berbagi pengalaman yang membahas berbagai aspek dunia musik, mulai dari teknik bermusik, sound, proses kreatif, manajemen band, hingga wawasan seputar industri musik.

Melalui diskusi yang aplikatif, peserta diharapkan memperoleh bekal pengetahuan yang dapat diterapkan dalam perjalanan bermusik.

Sebagai bentuk komitmen giving back kepada kancah musik, Kelas BE29AS tidak hanya menghadirkan Shaggydog sebagai narasumber, tetapi juga mengajak musisi muda, pelaku industri, dan berbagai praktisi kreatif untuk turut berbagi ilmu dan pengalaman.

Antara lain,.Raissa (Lealona), Leca, Uya Cipriano (LastElise/Majelis Lidah Berduri) dan Siddha (Skandal).

Kelas BE29AS diselenggarakan secara berpindah-pindah di berbagai ruang kreatif yang menjadi bagian dari ekosistem musik Yogyakarta.