Kelas Musim Panas Internasional UIN Jakarta di Menara Syariah PIK2 Jadi Simpul Inspirasi Dunia

jpnn.com, JAKARTA - TANGERANG - Di bawah langit cerah kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) pada Selasa lalu (4/11/2025), Menara Syariah yang berdiri megah memancarkan semangat baru bagi ekonomi Islam dunia.

Pada hari itu, gedung simbol Islamic Financial Center tersebut menjadi panggung pertemuan lintas budaya, yakni The 2nd International Summer Class Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Kegiatan itu bukan sekadar ruang akademik, melainkan juga menjadi tempat bertemunya gagasan global tentang bisnis dan etika Islam. Suasana hangat dan antusias terasa sejak awal ketika 75 peserta dari berbagai kampus dan perwakilan negara lain mulai memenuhi aula megah di Menara Syariah PIK2.

Ketua Pelaksana The 2nd International Summer Class FEB UIN Jakarta Murdiyah Hayati, S.Kom., MM, menyatakan kegiatan itu memiliki makna sebagai jembatan pengetahuan dan kolaborasi internasional. "Kegiatan The 2nd International Summer Class ini diikuti oleh 75 peserta, di mana 49 orang itu dari UIN luar Jakarta," ujarnya di podium forum lintas negara itu.

Murdiyah menjelaskan perwakilan 11 kampus ikut dalam kegiatan itu. Dia memerinci perguruan tinggi Tanah Air yang mengikuti The 2nd International Summer Class, antara lain, UIN Jakarta, UIN Surakarta, Universitas Malikussaleh Aceh, Universitas Khairun Ternate, UIN Samarinda, IAIN Pontianak, UIN Malang, Universitas Trunojoyo Madura, UIN Semarang, dan UIN Jember.

Ada pula perwakilan dari luar negeri yang mengikuti The 2nd International Summer Class.

"Peserta dari Afganistan, Thailand, Gambia, Kamboja dan Filipina,” tuturnya.

Dari podium yang sama, Komisaris PT Fin Centerindo Satu, Harianto Solichin, menekankan bahwa acara The 2nd International Summer Class lebih dari sekadar pertemuan ilmiah. Menurut dia, kegiatan tersebut merupakan wadah untuk meresapi semangat kewirausahaan dan inovasi sosial.