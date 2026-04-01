Kelelawar Malam Menghadirkan Kesurupan

jpnn.com, JAKARTA - Band horror metal punk asal Jakarta, Kelelawar Malam akhirnya merilis album baru yang bertitel Kesurupan.

Album ketiga tersebut dirilis setelah sembilan tahun meramu karya dari kegelapan dan berkelana menyibak makna kengerian malam.

Lewat Kesurupan, Kelelawar Malam menghadirkan narasi dan komposisi yang lebih reflektif dibandingkan karya sebelumnya.

Sisi kontemplatif dari perjalanan panjang proses kreatif album itu terwujud dalam 8 materi yang menyusuri lanskap tematik saling terikat: antara potret mistisisme, spiritualitas manusia, ekstasi kegelapan, hingga pemaknaan kematian.

Rangkaian lirik sinematik menambah daya pikat Kesurupan seolah tidak hanya untuk didengar, tetapi juga untuk diserap kemudian dialami oleh pengikut Kelelawar Malam.

Komposisi yang lebih dinamis, dibingkai riff primal yang memikat, melodi dengan daya adiktif tinggi, serta tekstur vokal arahan vocal director Tanya Ditaputri (Ex Fleur, Rattles) yang kian kaya, membangun nuansa horor eksistensial Kesurupan semakin memesona.

Formula dan pendekatan musikalitas tanpa batas menjadikan keseluruhan materi album sebagai pengalaman sonik metal punk yang berbeda, sekaligus mengukuhkan identitas Kelelawar Malam yang terus berkembang.

Kesurupan direkam di Gloom Studio dan Syaelendra Studio di Jakarta dari 2024 hingga 2025. Mixing dan Mastering dieksekusi oleh Ecky Banbaroesa, sementara sampul album dikerjakan Deta Beringas.