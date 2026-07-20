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Keliling Enam Negara Eropa, Stjepan Loncar Akhirnya Berlabuh di Persija Jakarta

Keliling Enam Negara Eropa, Stjepan Loncar Akhirnya Berlabuh di Persija Jakarta
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Stjepan Loncar saat diperkenalkan sebagai pemain Persija Jakarta. Foto: Persija.

jpnn.com - Persija Jakarta kembali memperkuat komposisi lini tengahnya dengan mendatangkan Stjepan Loncar untuk menghadapi musim 2026/27.

Pemain asal Bonsia tersebut resmi menandatangani kontrak berdurasi dua musim.

Sebelum gabung Persija, gelandang berusia 29 tahun itu memiliki reputasi yang cukup mentereng.

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Loncar sudah mencicipi atmosfer kompetisi di enam negara berbeda, mulai dari Kroasia, Bosnia, Hungaria, Belgia, Kazakhstan, hingga Polandia.

Pengalaman Eropa Jadi Modal Utama Stjepan Loncar

Pengalamannya semakin lengkap karena pernah tampil di tiga ajang antarklub bergengsi UEFA, yakni Liga Champions, Europa League, dan Europa Conference League.

Tak hanya itu, Loncar juga memiliki pengalaman di level internasional dengan catatan 11 caps dengan Timnas Bosnia.

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Perjalanan panjang tersebut menjadi salah satu alasan Persija yakin Loncar mampu membawa warna baru di sektor tengah.

Stjepan Loncar Langsung Pasang Target Juara Bersama Persija

Loncar sendiri  mengaku tidak membutuhkan waktu lama untuk menerima tawaran klub ibu kota karena tertarik dengan ambisi besar yang dimiliki Macan Kemayoran.

Persija Jakarta kembali memperkuat komposisi lini tengahnya dengan mendatangkan Stjepan Loncar untuk menghadapi musim 2026/27.

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