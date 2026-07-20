Keliling Enam Negara Eropa, Stjepan Loncar Akhirnya Berlabuh di Persija Jakarta
jpnn.com - Persija Jakarta kembali memperkuat komposisi lini tengahnya dengan mendatangkan Stjepan Loncar untuk menghadapi musim 2026/27.
Pemain asal Bonsia tersebut resmi menandatangani kontrak berdurasi dua musim.
Sebelum gabung Persija, gelandang berusia 29 tahun itu memiliki reputasi yang cukup mentereng.
Loncar sudah mencicipi atmosfer kompetisi di enam negara berbeda, mulai dari Kroasia, Bosnia, Hungaria, Belgia, Kazakhstan, hingga Polandia.
Pengalaman Eropa Jadi Modal Utama Stjepan Loncar
Pengalamannya semakin lengkap karena pernah tampil di tiga ajang antarklub bergengsi UEFA, yakni Liga Champions, Europa League, dan Europa Conference League.
Tak hanya itu, Loncar juga memiliki pengalaman di level internasional dengan catatan 11 caps dengan Timnas Bosnia.
Perjalanan panjang tersebut menjadi salah satu alasan Persija yakin Loncar mampu membawa warna baru di sektor tengah.
Stjepan Loncar Langsung Pasang Target Juara Bersama Persija
Loncar sendiri mengaku tidak membutuhkan waktu lama untuk menerima tawaran klub ibu kota karena tertarik dengan ambisi besar yang dimiliki Macan Kemayoran.
Persija Jakarta kembali memperkuat komposisi lini tengahnya dengan mendatangkan Stjepan Loncar untuk menghadapi musim 2026/27.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Demi Mariano Peralta Gabung Persib, Presiden Klub Sampai Turun Tangan
- Piala Presiden 2026 Jadi Ajang Debut Mariano Peralta Bersama Persib?
- Bukan Persija, Mariano Peralta Resmi Gabung Persib Bandung
- Terungkap! Pelatih Persib Bandung Berusaha Menahan Frans Putros, tetapi Gagal
- Persija Pilih Latihan di Thailand untuk Sambut Musim 2026/2027
- Alex Martins Terus Terang, Persebaya Ternyata Masih Punya PR Besar, Apa Itu?