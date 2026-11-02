Kelly Tandiono Kenalkan Koleksi ORIGINS di Panggung JFW 2027

jpnn.com, JAKARTA - Panggung mode bergengsi Jakarta Fashion Week (JFW) 2027 kembali kedatangan karya inspiratif. Salah satunya datang dari model sekaligus aktris, Kelly Tandiono.

Dia membawa napas baru ke atas catwalk dengan mengangkat filosofi laut serta kehidupan masyarakat Suku Bajo sebagai sumber inspirasi utamanya.

Inspirasi tersebut dituangkan perempuan berusia 40 tahun itu melalui koleksi bertajuk Origins yang menggabungkan karakter alam laut dengan dinamika kehidupan urban.

Baca Juga: BTN Targetkan Pertumbuhan Bisnis dengan Memperkuat Sektor Kreatif Lewat JFW 2027

Sebagai desainer di balik koleksi ini, Kelly Tandiono menerjemahkan gagasan tersebut ke dalam rancangan yang mendukung aktivitas running, functional workout, dan swimming.

Melalui permainan bentuk, warna, dan siluet, ORIGINS menghadirkan busana olahraga dengan karakter visual yang tetap menjadi bagian penting dari desain.

"Bagi saya, Origins adalah kesempatan untuk mengeksplorasi bagaimana fashion dapat bergerak melampaui batas-batas konvensional," ungkap Kelly Tandiono dalam peragaan busana di City Hall, Pondok Indah Mall 3, Jakarta Selatan, baru baru ini.

"Saya terinspirasi oleh karakter laut yang kuat sekaligus dinamis, serta kehidupan kota yang selalu bergerak," sambungnya.

Melalui koleksi tersebut, Kelly Tandiono ingin mempertemukan fungsi dan estetika dalam sebuah rancangan yang tetap memiliki karakter, sekaligus memberikan ruang bagi setiap individu untuk mengekspresikan dirinya.