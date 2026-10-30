Kelola Aset Rp465 Triliun, OKX Luncurkan Fitur Keamanan Akun Gratis 'OKX Shield'

jpnn.com, JAKARTA - Platform aset kripto global OKX resmi meluncurkan OKX Shield, program perlindungan akun gratis dengan fasilitas penggantian dana hingga 500.000 dolar AS, bersamaan dengan perayaan empat tahun konsistensi laporan Proof of Reserves (PoR) mereka.

Dua pertanyaan besar yang kerap menghantui para pengguna aset kripto adalah kejelasan keberadaan dana mereka dan jaminan keamanan akun tempat dana tersebut disimpan.

Menjawab keraguan tersebut, platform aset kripto global OKX mengumumkan dua pencapaian penting terkait transparansi dan proteksi pengguna.

OKX resmi merayakan empat tahun berjalannya program Proof of Reserves (PoR) bulanan. Sejak November 2022, platform ini telah menerbitkan 48 laporan berturut-turut tanpa jeda.

Dalam laporan ke-48 terbarunya, OKX mencatat kepemilikan aset utama senilai $29,4 miliar (sekitar Rp465 triliun) dengan jaminan rasio cadangan minimal 1:1.

Melalui sistem PoR ini, pengguna dapat memverifikasi secara mandiri bahwa aset mereka didukung penuh menggunakan kriptografi zk-STARK dan alat verifikasi open-source dalam waktu kurang dari dua menit.

Baca Juga: Polda Metro Jaya Hentikan Penyelidikan Laporan Kripto Timothy Ronald

Laporan terbaru menunjukkan rasio cadangan untuk Bitcoin (BTC) berada di angka 110%, Ethereum (ETH) 100%, Tether (USDT) 105%, dan Solana (SOL) 105%.

Bersamaan dengan pencapaian transparansi tersebut, OKX juga memperkenalkan OKX Shield. Fitur ini merupakan program sukarela gratis yang memberikan perlindungan ekstra pada akun Exchange pengguna dari risiko pengambilalihan akun oleh pihak ketiga yang memenuhi syarat.