Kelola Uang Gajian, ShopeePay Sediakan Fitur Tarik Tunai Tanpa Biaya

jpnn.com, JAKARTA - Pengelolaan keuangan saat gajian menjadi perhatian masyarakat di tengah beragam kebutuhan bulanan. Salah satu pengeluaran yang perlu diperhitungkan adalah biaya administrasi transaksi, termasuk ketika masyarakat membutuhkan uang tunai.

Presiden Direktur ShopeePay Indonesia Eka Nilam Dari mengatakan, kebutuhan transaksi masyarakat semakin beragam seiring perkembangan pembayaran digital.

Meski transaksi nontunai semakin banyak digunakan, akses terhadap uang tunai tetap diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tertentu.

“Kami memahami kebutuhan transaksi masyarakat makin beragam. Meskipun pembayaran digital kini semakin menjadi bagian dari keseharian, akses terhadap uang tunai tetap dibutuhkan dalam situasi tertentu,” kata Eka di Jakarta, Rabu (21/10).

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, ShopeePay menyediakan fitur tarik tunai yang memungkinkan pengguna mengambil saldo tanpa kartu melalui ATM BCA serta gerai Indomaret, Alfamart, dan Alfamidi yang mendukung layanan tersebut.

Perusahaan menyebut transaksi tarik tunai dapat dilakukan tanpa biaya administrasi dan kuota bulanan, sesuai ketentuan yang berlaku.

Penarikan melalui minimarket dilakukan dengan memilih menu Tarik Tunai di aplikasi ShopeePay dan menentukan gerai tujuan. Pengguna kemudian menyampaikan nominal kepada kasir dan menunjukkan kode token transaksi. Adapun nominal penarikan melalui minimarket ditetapkan minimal Rp50.000.

Sementara itu, penarikan melalui ATM BCA dilakukan dengan memilih menu Tarik Tunai pada aplikasi, menentukan nominal, dan memasukkan PIN untuk memperoleh kode transaksi.