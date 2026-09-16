Kelompok DPD di MPR dan K3 Gelar Rapat Koordinasi Bahas PPHN

jpnn.com, JAKARTA - Pimpinan Kelompok DPD RI di MPR dan anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) dari unsur DPD RI melakukan rapat koordinasi untuk membahas Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Pertemuan yang dipimpin Ketua Kelompok DPD RI di MPR Dr Dedi Iskandar Batubara bersama Sekretaris Kelompok DPD RI Al Hidayat Samsu dan Wakil Ketua K3 Unsur DPD RI Dr. Adjiep Padindang itu berlangsung di Ruang Samathi 3 Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Menurut Senator Dedi, pertemuan ini berdasarkan penugasan pimpinan MPR kepada Komisi Kajian untuk melakukan pembahasan kembali terkait ide PPHN.

Baca Juga: Kelompok DPD RI di MPR Dorong Perbaikan Tata Kelola PTN dan PTS Sebagai Lokomotif Kemajuan Bangsa

Ketua Kelompok DPD RI di MPR Dr Dedi Iskandar Batubara bersama Sekretaris Kelompok DPD RI Al Hidayat Samsu dan Wakil Ketua K3 Unsur DPD RI Dr. Adjiep Padindang saat rapt koordinasi dengan anggota K3 dari unsur DPD RI untuk membahas PPHN di Ruangan Samathi 3, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026). Foto: Dok. Friederich Batari/JPNN

“Bagi DPD RI sesungguhnya dalam kajian-kajian sudah banyak rekomendasinya,” ujar Senator Dedi Iskandar.

Lebih lanjut, Senator dari Provinsi Sumatera Utara ini berharap PPHN ini dapat terwujud sebagai pedoman bernegara dan pembangunan berkelanjutan.

Namun, Senator Dedi mengakui saat ini ada dua persoalan, yaitu mengenai bentuk hukum dan substansi dari PPHN.