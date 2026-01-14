Kelompok DPD di MPR Luncurkan Buku Saku Perihal Pedoman Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Agenda Strategis Anggotanya
jpnn.com, JAKARTA - Kelompok DPD RI di MPR RI meluncurkan Buku Saku tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Anggota DPD RI di MPR RI Periode 2024-2029.
Peluncuran buku ini berlangsung dalam Rapat Pleno Kelompok DPD RI dipimpin Dr. Dedi Iskandar Batubara selaku Ketua/Senator dari Provinsi Sumatera Utara bersama Abraham Paul Liyanto selaku Sekretaris/Senator dari Provinsi Nusa Tenggara Timur) dan Ibu Anna Latuconsina selaku Bendahara/Senator dari Provinsi Maluku) di Ruang Rapat GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Dalam kesempatan itu, hadir anggota Kelompok DPD RI di MPR RI serta Wakil Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan Dr. Ajiep Padindang.
Menurut Senator Dedi Iskandar Batubara, buku saku ini secara garis besar memuat sejarah lahirnya DPD RI, visi dan misi, fungsi dan kewenangan DPD RI.
Ketua Kelompok DPD RI di MPR Dr. Dedi Iskandar Batubara bersama Sekretaris Kelompok DPD RI Abraham Paul Liyanto dan Bendahara Kelompok DPD Ibu Anna Latuconsina foto bersama anggota Kelompok DPD RI pada acara peluncuran buku tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Anggota Kelompok DPD MPR di Ruang Rapat GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1/2026). Foto: Dok. Humas Kelompok DPD RI di MPR
Selain itu, memuat susunan, kedudukan, kewenangan dan tugas MPR serta langkah-langkah strategis Kelompok DPD MPR RI ke depan.
Lebih lanjut, Senator Dedi menjelaskan sejumlah langkah strategis Kelompok DPD di MPR yang sedang dipersiapkan.
Kelompok DPD RI di MPR RI meluncurkan Buku Saku tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Anggota DPD RI di MPR RI Periode 2024-2029.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Interupsi Rapat DPD, Senator Finsen Minta Prabowo Tak Tanam Sawit di Papua
- Apresiasi Layanan Rumah Sakit di Jatim Berstandar Internasional, Senator Lia Istifhama: Tekan Tren Berobat ke Luar Negeri
- Senator Muda Lia Istifhama Apresiasi Pemprov Jatim: Dana Menyusut, Layanan Publik Tetap Melaju
- Ketua DPD RI Sultan Sebut Swasembada Pangan Kunci Sukses Program MBG dan Jaga Stabilitas Ekonomi
- Tanggapi Kasus Nenek Elina, Senator Jatim Lia Istifhama Ingatkan Bahaya Mafia Tanah dan Adu Domba Warga
- Dorong Hilirisasi Komoditas Perkebunan, Sultan Rela Naik Sepeda Motor Bertemu Petani Kopi di Pelosok