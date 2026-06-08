Kelompok Masyarakat Adat Batak Sihite Usul MBG dan KDMP Dievaluasi Total

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Parsadaaan Toga Sihite Sedunia (PTSBS) Arnod Sihite meminta pemerintah mengevaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Dia menilai kedua program itu menggunakan anggaran sangat besar di tengah tantangan ekonomi nasional dan global saat ini.

Menurut Arnod, berbagai masukan dari publik perlu menjadi perhatian serius pemerintah, terlebih setelah Kepala dan Wakil Kepala BGN ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca Juga: Ketua KDMP Ongkaw Dua Sampaikan Aspirasi soal Penguatan Pengawasan Koperasi

Kondisi tersebut semakin memperkuat dorongan masyarakat agar program tersebut dievaluasi dan anggarannya dialihkan ke sektor yang lebih produktif serta berdampak langsung kepada rakyat.

“Bapak Presiden yang kami hormati dan kami banggakan, banyak masukan dari publik agar MBG dievaluasi total,” ujar Arnod Sihite dalam keterangannya, pada Senin (8/6).

“Anggaran yang sangat besar sebaiknya direlokasi kepada program yang lebih produktif seperti kesehatan gratis, pendidikan gratis, serta pembangunan infrastruktur yang mampu menyerap banyak tenaga kerja,” lanjutnya.

Arnod meyakini, langkah tersebut akan memperkuat simpati masyarakat kepada pemerintah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Kebijakan yang fokus pada kesejahteraan rakyat dan penciptaan lapangan kerja akan memberikan sinyal positif bagi investor untuk tetap menanamkan modal di Indonesia.