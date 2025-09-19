Kelompok Penerbang Roket Menyentil Penguasa Lewat Tigor
jpnn.com, JAKARTA - Band rock, Kelompok Penerbang Roket (KPR) meluncurkan single terbaru yang bertitel Tigor pada Jumat (19/9).
Lagu tersebut merupakan persembahan perdana dari grup beranggotakan John Paul Patton (bass/vokal), Rey Marshall (gitar/vokal), dan I Gusti Viki Vikranta (drum) itu setelah terakhir merilis album Koma pada November 2024 lalu.
"Kami lumayan sering masuk studio, banyak lagu, ide, dan inspirasi. Jadi banyak stok lagu. Tetapi ini lagu baru, moodnya lagi begini, kami main di studio, akhirnya direkam karena kayaknya seru energi dan style lagunya," kata John Paul Patton saat berbincang dengan JPNN.com di kawasan Dukuh Atas, Jakarta pada Kamis (18/9).
"Jamming jadi lagu," tambah Rey Marshall.
Kelompok Penerbang Roket kemudian mengungkap makna di balik lagu Tigor.
Adapun Tigor mengisahkan tentang orang yang punya kuasa atau penguasa, yang rakus, serakah, dan korup.
Menurut John Paul Patton, Tigor menyentil kondisi yang terjadi dalam negara selama ini.
"Menceritakan seseorang yang punya kuasa, tetapi meresahkan, generalnya begitu, tetapi bisa juga mengartikan ke bos, pimpinan, yang berseragam, atau berdasi. Kondisi kita selama ini. Masalah kita begitu-begitu saja, negara yang korup," jelasnya.
Band rock, Kelompok Penerbang Roket (KPR) meluncurkan single terbaru yang bertitel Tigor pada Jumat (19/9).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 35 Daerah di Jateng Bebaskan Biaya BPHTB untuk Akselerasi Program 3 Juta Rumah
- Wamen BUMN Beber Strategi KPR Rp 1 Juta Per Bulan, MBR Bisa Punya Rumah
- Ini Daftar Musisi yang Tampil di AXEAN Festival 2025
- Menteri PKP Sebut KPR FLPP Lebih Murah Daripada Mengontrak Rumah
- Tingkatkan Efisiensi Proses Bisnis Collection, BTN Luncurkan Operating Model Baru
- Bank Mandiri dan ARSSI Bersinergi, Beri Akses KPR dengan Skema FLPP Bagi Tenaga Kesehatan