Kelompok Perusuh Hambat Pemadaman Pos Polisi yang Dibakar di Cikapayang Bandung

jpnn.com - BANDUNG - Petugas pemadam kebakaran memadamkan pos polisi yang dibakar oleh kelompok perusuh di persimpangan Jalan Tamansari-Cikapayang, Kota Bandung, Jumat (1/5/2026) malam.

Proses penjinakan api sempat terhambat oleh massa berpakaian hitam yang berkumpul.

Kabid Pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmatan) Kota Bandung, Leonard, mengatakan, pihaknya menerima laporan adanya kebakaran pukul 19.20 WIB.

Namun, petugas tidak bisa langsung menuju ke lokasi akibat adanya kericuhan.

"Ya, tadi kami agak terhambat karena sebenarnya pemadam tugasnya hanya memadamkan api. Tidak ada kepentingan lain-lain," kata Leonard saat ditemui di lokasi.

Karena itu, ia berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk membuka jalur agar mobil damkar dapat melintas. Setibanya di lokasi, pemadaman langsung dilakukan.

"Tetapi alhamdulillah kami selesai di tadi di jam 20.10 WIB, jadi kurang lebih 40 menit sudah selesai dipadamkan," ucapnya.

Ia mengatakan, dua bangunan dan satu videotron yang terbakar. Kondisinya kini hangus terbakar oleh api yang membara cukup besar.